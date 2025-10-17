صادرات كوريا من مستحضرات التجميل تسجل أعلى مستوى خلال الأرباع الثلاثة الأولى

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة إن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بلغت 8.52 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق على أساس الأرباع الثلاثة الأولى.وأشار التقرير إلى أن صادرات مستحضرات التجميل خلال الربع الثالث من هذا العام بلغت 3 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 17.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل قد شهدت زيادة للربع التاسع على التوالي.وقالت هيئة الجمارك إنه بالنظر إلى أن الصادرات تشهد عادة ارتفاعا في الربع الرابع من كل عام، فمن المتوقع أن تسجل صادرات مستحضرات التجميل أعلى مستوى لها هذا العام، بعد أن حققت رقما قياسيا في العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية صدرت مستحضرات تجميل إلى 199 دولة في العام الماضي، وأنها نجحت في توسيع أسواقها لتصل إلى 205 دول حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.وعلى صعيد الدول، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 19.7%، وتلتها الصين بنسبة 18.5%، ثم اليابان بنسبة 9.7%.