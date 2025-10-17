سيول وواشنطن تتفقان على أهمية ردع تهديدات بيونغ يانغ من خلال وضعية الدفاع المشترك

Photo : YONHAP News

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "جين يونغ سُنغ" مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع نظيره الأمريكي الجنرال "جون دانيال كين"، حيث بحث معه الأوضاع الأمنية الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.واتفق رئيسا هيئتيْ الأركان المشتركة الكورية والأمريكية على أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية مستقر بفضل التحالف القوي بين سيول وواشنطن، وأكدا على أهمية ردع تهديدات كوريا الشمالية من خلال وضعية الدفاع المشترك بينهما.​كما اتفقا على مناقشة القضايا الراهنة وتعزيز التحالف في اجتماع اللجنة العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة المقرر عقدها في كوريا في شهر نوفمبر القادم.وسوف يجري رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "جين" مكاملة هاتفية مماثلة مع نظيره الياباني الجنرال "كوجي يامازاكي" في وقت لاحق من اليوم، حيث يؤكد على أهمية التواصل المستمر لتعزيز التفاهم والحفاظ على زخم التعاون الأمني الثنائي بين سيول وطوكيو، والتعاون الأمني الثلاثي بين سيول وطوكيو وواشنطن.