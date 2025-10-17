واشنطن تنتقد العقوبات الصينية على شركة هان هوا الكورية

Photo : YONHAP News

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية العقوبات التي فرضتها الحكومة الصينية مؤخرا على خمس شركات عاملة في الولايات المتحدة تابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية لبناء السفن، ووصفت هذه الخطوة بأنها محاولة من قبل الصين لتقويض التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مجال بناء السفن.وردا على أسئلة من وسائل الإعلام الكورية، وصفت الوزارة الأمريكية الإجراءات الصينية بأنها "محاولة غير مسؤولة للتدخل في أنشطة شركة خاصة وتعطيل الجهود المشتركة لإحياء صناعة بناء السفن والصناعة التحويلية في الولايات المتحدة.وأكدت أن هذه الإجراءات تبرز الحاجة إلى تعزيز المشاركات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرة إلى أنها تعد نوعا من نمط الصين القديم في ممارسة الضغوط على كوريا الجنوبية.وجددت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد التزامها بالوقوف بثبات إلى جانب كوريا الجنوبية.