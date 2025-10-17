سيول وواشنطن تسعيان لتجاوز الخلافات بشأن حزمة الاستثمارات الكورية

Photo : YONHAP News

في ظل تسارع محادثات المتابعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن القضايا الجمركية والتجارية، قام عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكورية بزيارة للولايات المتحدة أمس الخميس لإجراء مفاوضات مكثفة مع الجانب الأمريكي.ومع تباين وجهات النظر بين سيول وواشنطن بشأن كيفية تنفيذ حزمة الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 350 ميار دولار، بدأت حالة الجمود المستمرة منذ أكثر من شهرين في المفاوضات بين البلدين، في إيجاد انفراجة، وبالتالي تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن في القمة الكورية الأمريكية المقرر انعقادها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري في مدينة كيونغ جو بكوريا الجنوبية.وقام وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" بزيارة لمقر وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن أمس الخميس برفقة كل من مدير مكتب السياسات في المكتب الرئاسي الكوري "كيم يونغ بوم"، ووزير التجارة "يوه هان كو"، لإجراء محادثات مع وزير التجارة الأمريكي "هاورد لوتنيك".وفي ختام المحادثات، قال الوزير الكوري "كيم" للصحفيين إنه تم تقديم شرح وافٍ خلال الاجتماع الذي استمر ساعإلى الجانب الأمريكي، حول موقف كوريا من حزمة الاستثمارات.