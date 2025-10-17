الكوريتان 65 ألف شخص محتجزون في معسكرات الاعتقال السياسي في كوريا الشمالية

قال تقرير رسمي صدر في سيول إن كوريا الشمالية تدير 4 معسكرات اعتقال سياسي، تُجبر فيها حوالي 65 ألف شخص على القيام بأعمال بدنية شاقة. وأصدر المعهد الكوري للتوحيد الوطني، وهو مركز أبحاث مدعوم من الحكومة الكورية الجنوبية، يوم الجمعة الماضي تحديثا لتقريره الصادر في عام 2013 حول مرافق احتجاز السجناء السياسيين في كوريا الشمالية، والذي يتضمن صورا التقطتها أقمار اصطناعية تجارية أمريكية وشهادات منشقين كوريين شماليين. ووفقا للتقرير، يوجد حاليا 4 معسكرات اعتقال سياسي قيد التشغيل، وهي: المعسكر رقم 14، والمعسكر 16، والمعسكر 18، والمعسكر 25، وثلاثة منها تديرها وكالة الأمن القومي في كوريا الشمالية، وواحد تديره الشرطة الوطنية. وتقع هذه المعسكرات في مقاطعتيْ جنوب "بيونغ آن" وشمال "هام كيونغ". وقدّر التقرير أن ما بين 53 ألفا و65 ألف شخص محتجزون في المعسكرات الأربعة، مما يُمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بالتقديرات التي أوردها المعهد سابقا والتي بلغت 120 ألف سجين. ووفقا للتقرير، فإن انخفاض أعداد السجناء لا يُشير إلى تحسن في وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بل هو نتيجة لإغلاق معسكرات أخرى ووفاة السجناء في ظل ظروف معيشية سيئة. ويتعرض الكوريون الشماليون للسجن والعمل البدني القسري في هذه المرافق عندما يخالفون أوامر زعيم النظام كيم جونغ أون أو الحزب الحاكم، أو يرتكبون جرائم ضد الدولة، أو ينخرطون فيما تعتبره كوريا الشمالية أعمالا تخريبية، بما في ذلك مشاهدة الدراما والأفلام الكورية الجنوبية.