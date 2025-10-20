إصدار تحذير من الإنفلونزا على مستوى كوريا مع ارتفاع حاد في عدد الإصابات

Photo : YONHAP News

أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تحذيرا على مستوى البلاد من الإنفلونزا في أعقاب زيادة حادة في عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفع عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا إلى 12.1 لكل ألف مريض بين 28 سبتمبر و4 أكتوبر، متجاوزا عتبة الوباء البالغة 9.1.ويأتي هذا التحذير بعد تحذير العام الماضي الذي صدر في ديسمبر، وبعد حوالي أربعة أشهر فقط من رفع التحذير السابق.وحذرت الوكالة من ارتفاع الحالات في جميع الفئات العمرية، وخاصة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، وبين 1 و6 أعوام.وحثت الحكومة المواطنين على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل والمسنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مع توفير لقاحات مجانية في مراكز الصحة العامة والعيادات المتخصصة في جميع أنحاء البلاد.