مهرجانات خريفية مُرتقبة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ قبيل قمة آبيك

Photo : YONHAP News

من المقرر إقامة مهرجانات خريفية مُتنوعة في جميع أنحاء مقاطعة شمال كيونغ سانغ في أواخر شهر أكتوبر الجاري، قبيل استضافة مدينة كيونغ جو لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، لهذا العام.ووفقا لحكومة المقاطعة، سيُقام مهرجان "بوهيون سان ستارلايت" الثاني والعشرون لمدة ثلاثة أيام، حول مرصد "بوهيون سان" الفلكي في مدينة "يونغ تشون"، حيث تُقدم محاضرات وجولات في المراصد.كما سيُقام مهرجان "تشونغ دو" للبرسيمون الخالي من البذور خلال نفس الفترة التي تمتد ثلاثة أيام في "تشونغ دو"، بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث يُعرض صنف البرسيمون الخالي من البذور الأصلي في المنطقة، إلى جانب مهرجان "تشونغ دو" العالمي للفنون الكوميدية.وتشمل الفعاليات الأخرى التي اُفتتحت أول من أمس السبت مهرجان "يونغ جو بونغي" للجينسنغ، ومهرجان "سونغ جو غاياسان" للجندب الذهبي، ومهرجان "مونغ يونغ" للتفاح، بينما سيدعو مهرجان "غيم تشون كيم باب"، الذي يقام يوميْ 23 و24 أكتوبر، الناسَ إلى صنع الكيم باب الخاص بهم.