عودة 64 كوريا جنوبيا من كمبوديا على خلفية مزاعم احتيال وتصيّد صوتي

Photo : YONHAP News

أُعيد 64 كوريا جنوبيا كانوا محتجزين في كمبوديا على خلفية مزاعم احتيال هاتفي وعبر الإنترنت، إلى سيول على متن رحلة جوية مستأجرة تابعة للحكومة الكورية.وهبطت الطائرة التي كانت تقلهم في مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 8:35 من صباح أول من أمس السبت، بعد حوالي خمس ساعات من إقلاعها من مطار تيكو الدولي بالقرب من بنوم بن.وأفادت التقارير بأنه تم اعتقال جميع الأشخاص الـ64 فور صعودهم إلى الطائرة، حيث يسمح القانون الكوري الجنوبي بتنفيذ أوامر الاعتقال على متن الطائرات الوطنية. وبعد الهبوط، اقتيدوا مباشرة إلى مراكز الشرطة المحلية للتحقيق معهم، حيث يُتهمون بالمشاركة في عمليات تصيّد صوتي وعمليات احتيال عبر مراكز "وينش" الإجرامية في كمبوديا.وتقول السلطات الكورية إنه تم اعتقال 59 شخصا في حملات أمنية شنتها الشرطة المحلية، بينما سلم خمسة آخرون أنفسهم. وكان لدى معظمهم أوامر اعتقال سارية في كوريا الجنوبية، وبعضهم مدرج على قائمة الإنتربول للنشرات الحمراء.وتتألف المجموعة بالكامل من مواطنين كوريين جنوبيين كانوا محتجزين سابقا لدى سلطات الهجرة الكمبودية، بزيادة خمسة أشخاص عن العدد الذي أعلنته الشرطة المحلية في البداية والبالغ 59 شخصا.