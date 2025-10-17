توقعات بمشاركة روسيا في مشروع تحديث محطات الطاقة في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

ألمحت روسيا إلى أنها قد تشارك في مشروع تحديث محطات الطاقة في كوريا الشمالية. وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية يوم الجمعة أن وزارة الطاقة في موسكو قالت إن وزير الطاقة "سيرغي تسيفيليوف" ووزير صناعة الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية "كيم يو إيل" ناقشا مؤخرا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.وأضافت الوزارة الروسية أن المناقشات ركزت على خطة لتحديث محطات توربينات الاحتراق ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز ومحطات الطاقة الحرارية في كوريا الشمالية.وقالت الوزارة أيضا إن الجانبين ناقشا استخدام الخبرات والمعدات الروسية لتحديث وإصلاح مرافق توليد الطاقة في كوريا الشمالية، وترتيب تبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال من كلا البلدين.وقد قام وفد كوري شمالي برئاسة وزير صناعة الطاقة الكهربائية بزيارة إلى موسكو لحضور منتدى دولي للطاقة، بدأ يوم الأربعاء الماضي.