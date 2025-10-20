كوريا الشمالية تنتقد اليابان لخططها تزويد مدمرة إيجيس بصواريخ كروز أمريكية

Photo : YONHAP News

انتقدت كوريا الشمالية خطط اليابان لتزويد مدمرة "إيجيس" بصواريخ كروز أمريكية بعيدة المدى من طراز "توما هوك"، متهمة إياها بـ"استباق زمن إعادة الغزو"، في إشارة إلى ماضي اليابان الاستعماري وعدوانها العسكري على شبه الجزيرة الكورية في أوائل القرن العشرين.وفي بيان صدر أول من أمس السبت، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن التحركات العسكرية اليابانية على مدى السنوات القليلة الماضية ظلت موجهة نحو اكتساب قدرات الضربات الاستباقية.ووصفت الوكالة الصاروخ "توما هوك" بأنه "سلاح سيئ السمعة" استُخدم في حروب عديدة لشن ضربات استباقية ضد أعداء الولايات المتحدة. وأضافت أن الخطوة الأخيرة من جانب طوكيو تشير إلى أنها دخلت مرحلة نشر قدرات الضربات بعيدة المدى لشن هجمات استباقية.وتوقعت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن تستهدف اليابان كوريا الشمالية أولا في عودة إلى عدوانها الماضي، وقالت إن بيونغ يانغ لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة ما وصفته بـ"المناورات المتهورة لأحفاد المستعمرين".