انخفاض معدل توظيف الشباب في كوريا للشهر السابع عشر على التوالي

Photo : YONHAP News

سجل معدل توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما أطول انخفاض متواصل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات أمس الأحد أن معدل توظيف الشباب بلغ 45.1% في سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بالعام الماضي.وكان هذا هو الشهر السابع عشر على التوالي من الانخفاض على أساس سنوي، مسجلا أطول موجة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاما، عندما انخفض معدل توظيف الشباب في الفترة من سبتمبر 2005 إلى نوفمبر 2009، أي لمدة 51 شهرا متتالية، بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع نسبة السكان غير العاملين.ويرى المحللون أن التراجع الأخير ينبع في المقام الأول من نقص الوظائف الجيدة واتجاهات التوظيف التي تفضل العمال ذوي الخبرة، مما يشير إلى أن المشكلة ناجمة عن عوامل هيكلية أكثر من كونها صدمات خارجية مؤقتة.