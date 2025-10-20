الوفد الوزاري الكوري يعود من الولايات المتحدة بعد إجراء مفاوضات تجارية

Photo : YONHAP News

عاد الوفد الكوري المكون من عدد من كبار المسؤولين إلى سيول أمس الأحد، بعد زيارة إلى الولايات المتحدة لمتابعة مفاوضات اتفاقية التجارة الثنائية التي تم التوصل إليها في شهر يوليو الماضي.ووفقا للسفارة الكورية في الولايات المتحدة، عاد كل من "كيم يونغ بوم" كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية، ووزير المالية "كو يون تشول"، ووزيرة التجارة "يو هان كو"، إلى سيول بعد ظهر الأحد، بينما سيعود وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" بعد ظهر اليوم الاثنين.وكان كو، الذي حضر اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، قد التقى بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا التعريفات الجمركية الثنائية.كما التقى وزير الصناعة كيم بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لمدة ساعتين تقريبا يوم الخميس في وزارة التجارة، إلى جانب المساعد الرئاسي كيم يونغ بوم.وينصب التركيز على مدى التقدم الذي أحرزه الجانبان في تضييق هوة الخلافات بشأن تعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.