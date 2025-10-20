الرئيس لي يشارك في احتفال بذكرى حادثة يوسو سونتشون

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان عدم إزهاق أرواح الأبرياء بسبب عنف الدولة مرة أخرى. وقطع الرئيس هذا الوعد أمس الأحد، في الاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين على حادثة "يوسو سونتشون"، عندما رفض حوالي ألفي جندي في مدينة يوسو الامتثال لأوامر الحكومة بالانتقال إلى جزيرة جيجو وقمع الاحتجاجات اليسارية.واستذكر لي الأحداث التي وقعت في 19 أكتوبر 1948، وقال إن النتيجة كانت مأساوية، حيث قُتل العديد من العسكريين والمدنيين في مقاطعات جنوب جولا، وشمال جولا، وجنوب كيونغ سانغ، لمقاومتهم الأوامر غير القانونية.وقال الرئيس إن الحكومة ستكشف سريعا الحقيقة وراء المأساة وستتخذ خطوات وفقا لقانون خاص صدر عام 2021.وأعرب لي عن امتنانه لجميع أولئك الذين جعلوا هذا القانون الخاص ممكنا، بمن في ذلك عائلات الضحايا ونواب البرلمان والناشطون، وقال إن التكفير عن أخطاء التاريخ واستعادة العدالة أمران ضروريان حتى لو استغرقا وقتا.