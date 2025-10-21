الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

بدء تطبيق نظام تصاريح معاملات الأراضي في سيول و12 منطقة في كيونغ كي

Write: 2025-10-21 09:10:44

Photo : YONHAP News

بدءا من أمس الاثنين، ستطبق الحكومة نظام تصاريح معاملات الأراضي في جميع أنحاء سيول و12 منطقة في مقاطعة كيونغ كي، سعيا لاستقرار سوق الإسكان في كوريا الجنوبية.
وسوف يظل هذا الإجراء، الذي أعلنته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية يوم الأربعاء الماضي، ساري المفعول حتى نهاية العام القادم.
وتشمل المناطق الخاضعة للتنظيم جميع أنحاء العاصمة سيول و12 منطقة في مقاطعة كيونغ كي، بما في ذلك غواتشون، وكوانغ ميونغ، وصونغ نام، وسو وان، وأوي وانغ، وها نام. وكانت مناطق كانغ نام، وصو تشو، وسونغ با، ويونغ سان في سيول خاضعة بالفعل لتلك اللوائح.
وبموجب هذا النظام، لا تقتصر متطلبات الشقق فقط، بل تشمل أيضا المساكن متعددة الوحدات، على موافقة رؤساء البلديات قبل إتمام أي معاملات، ويجب على المشترين الإقامة في عقاراتهم لمدة عامين بعد تاريخ الاستحواذ.
كما صُنفت هذه المناطق كمناطق مضاربة تخضع للوائح وقواعد إقراض أكثر صرامة يوم الخميس الماضي.
