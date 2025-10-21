مؤشر البورصة الكورية يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على أعلى مستوى لها على الإطلاق لليوم الرابع على التوالي أمس الاثنين، مدفوعة بتزايد الآمال في انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، "كوسبي"، بمقدار 65.80 نقطة، أي بنسبة 1.76%، أمس الاثنين، ليغلق عند 3814.69 نقطة.وقد ارتفعت ثقة المستثمرين بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا على استئناف المفاوضات التجارية في أقرب وقت ممكن، مما خفف من حدة المخاوف بشأن النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم.وزاد التفاؤل بعد تصريحات كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم" مؤخرا بأن سيول وواشنطن أحرزتا "تقدما ملموسا" بشأن هيكل الاتفاق بين البلدين حول الاستثمارات الكورية بقيمة 350 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يغطي شركات التكنولوجيا، بمقدار 16.23 نقطة، أي بنسبة 1.89%، ليغلق عند 875.77 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 2 وون، ليبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية ألفا و419.2 وون.