الحكومة الكورية تكثف إجراءات الأمن والسلامة استعدادا لقمة آبيك

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع مستوى الإنذار من الإرهاب بدرجة من أجل تعزيز الأنشطة الأمنية ذات الصلة قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو.وبناء على ذلك، سيتم رفع مستوى الإنذار من "اهتمام" إلى "حذر"، في مختلف أرجاء كوريا بدءا من يوم 24 أكتوبر.وأوضحت الحكومة الكورية أن هذه الخطوة تستهدف اتخاذ إجراءات استباقية من خلال التنسيق الوثيق بين الجهات ذات الصلة، استجابة لاحتمال حدوث أعمال إرهابية في فترة انعقاد القمة.وسوف يتم رفع مستوى الإنذار من الحذر إلى اليقظة في مدن "كيونغ جو" التي تستضيف القمة، إلى جانب كل من "بوسان" و"ديغو" و"أولسان" وجميع مناطق مقاطعتيْ جنوب وشمال كيونغ سانغ، بدءا من يوم 28 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، الذي ستختتم فيه القمة.وسوف تقوم الجهات المختصة بتطبيق إجراءات استجابة لكل مستوى من مستويات الإنذار على وجه السرعة، وتعزيز اليقظة والدوريات في أماكن الفعاليات الرئيسية والمرافق العامة المزدحمة. كما ستعزز أيضا نظام الاستجابة المشتركة بين الهيئات ذات الصلة لضمان القدرة على الاستجابة الفورية في حالة وقوع أي طوارئ.