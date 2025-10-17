بدء اجتماعات وزراء مالية آبيك في كوريا اليوم

Photo : YONHAP News

افتتحت اليوم في كوريا اجتماعات وزراء المالية والإصلاح الهيكلي في الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وصرحت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية بأنها تنظم حاليا اجتماعات وزراء مالية آبيك لعام 2025 في مدينة إنتشون، بدءا من اليوم وحتى بعد غد الخميس، برئاسة "كو يون تشول" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري، تحت عنوان "الغد المستدام الذي نصنعه معا"، وهو شعار قمة آبيك لهذا العام.ويناقش المشاركون كيفية ضمان النمو المستدام في ضوء تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتغييرات في الهياكل الصناعية والديموغرافية.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها كوريا الجنوبية اجتماعات وزراء مالية آبيك منذ عام 2005، كما أنها المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات لوزراء المالية ووزراء الإصلاح الهيكلي معا.وتشمل الاجتماعات اجتماعا لوزراء المالية، وجلسة مشتركة بين وزراء المالية ووزراء الإصلاح الهيكلي، وجلسة لوزراء الإصلاح الهيكلي تحت عنوان "الابتكار والتحول الرقمي".ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي مشترك في اليوم الثالث والأخير من الاجتماعات، وأن يتم فيه إصدار بيان مشترك يتضمن ما اتفق عليه بشأن التعاون المالي والمصرفي المبتكر من أجل النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"خطة إنتشون".