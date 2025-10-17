الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

التجارة بين كوريا الشمالية والصين تشهد نموا ملحوظا

Write: 2025-10-21 13:22:18Update: 2025-10-21 13:46:19

Photo : YONHAP News

شهد  حجم  التجارة  بين  كوريا  الشمالية والصين  نموا  كبيرا  بالتوازي  مع  تعزيز  العلاقات بينهما  منذ  زيارة  الزعيم  الكوري الشمالي  "كيم  جونغ  أون"  إلى  بكين  الشهر  الماضي  لحضور  العرض  العسكري بمناسبة  الذكرى  الثمانين لـ"يوم  النصر"  الصيني. 
ونقل  تقرير  نشرته  وكالة  "رويترز"  أمس  عن  إحصائيات الإدارة  العامة  للجمارك الصينية،  أن  قيمة  الصادرات  الصينية إلى  كوريا  الشمالية في  سبتمبر  الماضي بلغت  228  مليونا و100  ألف  دولار، مسجلة  ارتفاعا  بنسبة  31%  مقارنة بالشهر  نفسه  من  العام  الماضي. كما  ارتفعت  قيمة  الصادرات  الصينية إلى  كوريا  الشمالية في  نفس  الشهر  بنسبة  55%  مقارنة  بالشهر الأسبق. 
وكان  من  بين  السلع  الكورية  الشمالية الرئيسية  المصدرة  زيت  الطعام  المصنوع من  فول  الصويا، والشعر  المستخدم  في  صناعة  الشعر  المستعار،  والأسفلت، والسكر. 
الجدير  بالذكر أن  الصين  تُعد  أكبر  شريك  تجاري  لكوريا الشمالية  المعزولة  نتيجة  للعقوبات  الدولية المفروضة  عليها  بسبب  برامجها  النووية والصاروخية. 
وتشهد  العلاقات بين  كوريا  الشمالية والصين،  التي  كانت  قد  تراجعت بسبب  التقارب  بين  بيونغ  يانغ  وموسكو،  نموا  متسارعا  بعد  زيارة  الزعيم الكوري  الشمالي  إلى  الصين  لأول  مرة  منذ  6  سنوات، حيث  حضر  العرض  العسكري  وأجرى  محادثات  ثنائية مع  الرئيس  الصيني شي  جين  بينغ.
