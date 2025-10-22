مستشار الأمن القومي الكوري يعقد مباحثات مع نائبة أمين حلف الناتو

Photo : YONHAP News

اجتمع كبير مستشاري الأمن القومي في كوريا الجنوبية مع نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، لبحث تعزيز مشاركة كوريا مع التحالف الدولي.وأفاد المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء بأن مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" التقى بـ"رادميلا شيكيرينسكا" نائبة الأمين العام لحلف الناتو، بعد ظهر أول من أمس الاثنين، حيث تزور شيكيرينسكا كوريا الجنوبية لحضور معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع 2025، وهو معرض تجاري دولي للفضاء والدفاع.وخلال الاجتماع، قال وي إن كوريا الجنوبية تأمل في تعزيز مشاركتها مع حلف الناتو، مشيرا إلى أن أمن أوربا والمحيط الأطلنطي يتزايد ارتباطا مع أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن جانبها أعربت شيكيرينسكا عن موافقتها على ذلك، كما أعربت عن أملها في تعميق المشاركة بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو، مؤكدة على الحاجة إلى تعاون إضافي في قطاع الصناعات الدفاعية، وتعهدت بتقديم دعم فعال.كما تبادل الجانبان تقييماتهما للتطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وحرب روسيا ضد أوكرانيا، واتفقا على مواصلة التعاون في هذه القضايا، بما في ذلك توسيع نطاق تبادل المعلومات.