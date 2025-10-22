الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

سيول تُطلق مشروع جزيرة الفنون العالمية في نودِل

Write: 2025-10-22 09:11:06

سيول تُطلق مشروع جزيرة الفنون العالمية في نودِل

Photo : YONHAP News

قررت حكومة مدينة سيول تحويل جزيرة "نودِل" إلى ما يُسمى بـ"جزيرة الفن العالمية"، والتي ستضم مجمعا ثقافيا للمعارض والعروض، كما سيُشيّد فيها ممشى وحديقة مائية، بالإضافة إلى جسر سماوي عائم ومنصة مشاهدة.

وقد تولى التصميم العام للمشروع "توماس هيذرويك" مؤسس استوديو هيذرويك الشهير في لندن، والذي فاز بالمسابقة الدولية في سيول. ويشتهر تصميم هيذرويك، "ساوندسكيب"، بتصويره للجبال الكورية في حديقة جوية، مما ينسجم تماما مع خطة حكومة المدينة للحفاظ على التنوع البيولوجي في الجزيرة.

وسوف تبلغ تكلفة هذا التحويل حوالي 370 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 259 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن يكتمل في عام 2028.

يذكر أن جزيرة "نودِل" كانت في الأصل شاطئا رمليا، وتحولت إلى جزيرة في وسط نهر هان في عام 1917، خلال فترة الاستعمار الياباني. وفي سبعينيات القرن الماضي، وبعد فشل خطط تحويل الجزيرة إلى مدينة للملاهي، تُركت مهملة لعقود.

وتضم الجزيرة حاليا مقاهٍ ومطاعم وقاعة للعروض.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;