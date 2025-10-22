سيول تعرب عن أملها في استمرار التواصل مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة

Photo : YONHAP News

أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن أمله في استمرار التواصل مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة.وكشفت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" عن هذا الموقف في إحاطة صحفية دورية أمس الثلاثاء، بعد ساعات من انتخاب "ساناي تاكايتشي" كأول رئيسة وزراء لليابان، حيث قالت كانغ إن قائدة كوريا الجنوبية واليابان حققوا منذ فترة طويلة تقدما في العلاقات الثنائية من خلال الثقة والتواصل، وأن الحكومة تأمل في الحفاظ على أسس هذه العلاقات المتقدمة مع مواصلة التبادل الثقافي.وردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة بين كوريا الجنوبية واليابان على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، قالت كانغ إن المحادثات على مستوى العمل جارية، وأعربت عن أملها في عقد مثل هذا الاجتماع.وأضافت المتحدثة أن الرئيس لي جيه ميونغ يعتزم نقل تهانيه لرئيسة الوزراء المنتخبة حديثا قريبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.