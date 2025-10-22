وزراء مالية آبيك يعتمدون خطة إنتشون

Photo : YONHAP News

اعتمدت الدول الأعضاء الـ21 في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، بالإجماع، بيانا مشتركا وخطة إنتشون الجديدة، وذلك خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء مالية منتدى آبيك، في إنتشون أمس الثلاثاء، حيث تحدد "خطة إنتشون" الموضوعات التي ستُناقش في اجتماع وزراء المالية للسنوات الخمس القادمة.وفي هذه الخطة، اتفقت الدول الأعضاء على أن يكون "الوصول والفرصة للجميع" موضوعا رئيسيا للاجتماع، مما يُوسّع نطاق المناقشات المتقطعة السابقة حول الشمول المالي. وتهدف الخطة تحديدا إلى معالجة الفجوات المالية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والفرص الاقتصادية.وأعلنت وزارة المالية الكورية أنها تتوقع ألا تقتصر الاجتماعات المستقبلية على النمو، بل ستتبع نهجا أكثر شمولية.وفي البيان المشترك، شدد المشاركون على ضرورة التعاون في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب ذات الصلة، ودعم منظومة الذكاء الاصطناعي.