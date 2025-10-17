ترامب يتوقع إبرام صفقة جيدة مع شي جين بينغ خلال زيارتهما لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم الالتقاء بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى "صفقة جيدة" في مفاوضات التجارة الثنائية.وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال غداء في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث قال إن لديه الكثير لمناقشته مع نظيره الصيني.وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق نتائج جيدة في المفاوضات مع الصين، مشددا على أنها "حققت نتائج جيدة" أيضا في المفاوضات التجارية مع كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوربي، وأنها لم تكن لتتمكن من إبرام هذه الصفقات لولا الرسوم الجمركية.وأكد ترامب مجددا أن لديه علاقة ممتازة مع الرئيس الصيني، وأضاف أنه يتوقع أن يتمكن من إبرام صفقة جيدة معه.وقال ترامب إنه يريد لنظيره الصيني إبرام صفقة جيدة للصين، ولكن يجب أن تكون عادلة.ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية الأسبوع القادم قبل قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، المقرر عقدها في كيونغ جو.