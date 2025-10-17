رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تصف كوريا الجنوبية بأنها جارة مهمة

Photo : YONHAP News

صرحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة "ساناي تاكايتشي" أمس الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية "جارة مهمة" وشريك ضروري في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدة أن أهمية العلاقات الثنائية قد ازدادت بشكل أكبر.وفي أول مؤتمر صحفي لها منذ توليها المنصب، أدلت أول رئيسة وزراء لليابان بهذه التصريحات ردا على سؤال حول التوقعات والمخاوف المتباينة في كوريا الجنوبية عقب توليها المنصب، حيث قالت إنها تعتزم تطوير العلاقات الثنائية "بطريقة مستقبلية ومستقرة" بناء على الأسس التي أرستها الحكومات السابقة للبلدين، كما أعربت عن أملها في إجراء محادثات مع الرئيس لي جيه ميونغ.وسلطت رئيسة الوزراء اليابانية الضوء على أهمية التعاون الثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لا سيما في القضايا الأمنية والاقتصادية المتعلقة بكوريا الشمالية.وفي معرض ردها على المخاوف من أن رئاستها للوزراء قد تؤثر على العلاقات الثنائية، قالت تاكايتشي إنها شخصيا تحب الأعشاب البحرية الكورية المجففة، وتستخدم مستحضرات التجميل الكورية، وتشاهد المسلسلات الكورية.