سيول تعرب عن القلق بشأن العقوبات الصينية على شركة تابعة لهان هوا أوشن

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها بشأن العقوبات التي فرضتها الصين على الشركات الأمريكية التابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية، والتي تعد من الشركات الأساسية في التعاون الكوري الأمريكي ضمن مبادرة "ماسغا" الهادفة إلى جعل صناعة بناء السفن الأمريكية عظيمة من جديد.جاء ذلك خلال محادثات عبر الفيديو عقدها وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" اليوم الأربعاء مع الممثل الصيني للمفاوضات التجارية الدولية، حيث ناقش الجانبان القضايا التجارية الراهنة، بما في ذلك إدراج 5 شركات أمريكية تابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية ضمن قائمة العقوبات الصينية، وتشديد بكين للقيود على تصدير المعادن النادرة.ودعا الوزيرُ الكوري "يوه" الجانبَ الصيني إلى مواصلة التشاور بينهما من أجل رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن.وكانت وزارة التجارة الصينية قد أدرجت يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري 5 شركات أمريكية تابعة لشركة "هان هوا أوشن"، منها شركة "هان هوا فيلي" لبناء السفن، على قائمة العقوبات التي تحظر على الشركات الصينية التعامل معها.كما قام الوزير "يوه" بنقل مخاوف القطاع الصناعي الكوري بشأن توسيع نطاق القيود على الصادرات، واقترح مواصلة التنسيق الوثيق عبر قنوات التواصل لبحث سبل تعزيز استقرار سلاسل التوريد.وقد وسعت الصين يوم التاسع من أكتوبر نطاق ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك المغناطيسات الدائمة.