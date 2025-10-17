اجتماع أمني طارئ للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

Photo : YONHAP News

عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا أمنيا طارئا صباح اليوم الأربعاء عقب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية متعددة.وصرح المكتب الرئاسي في بيان صحفي بأن مكتب الأمن القومي عقد اجتماعا مع ممثلين عن وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشترك لتقييم الوضع.وأوضح المكتب الرئاسي أن مكتب الأمن القومي ظل يراقب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ويبلغ الرئيس "لي جيه ميونغ" بالمستجدات.وخلال الاجتماع الأمني الطارئ، استعرض المشاركون إجراءات الاستجابة الحكومية والعسكرية، وقيّموا التأثير المحتمل على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المكتب الرئاسي أن الحكومة ستواصل مراقبة أنشطة كوريا الشمالية عن كثب، بشأن إمكانية إطلاق صواريخ إضافية.وكانت هيئة الأركان المشتركة في سيول قد أعلنت أن الجيش رصد مقذوفات متعددة يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، تم إطلاقها من منطقة "جونغ هوا" بمقاطعة شمال "هوانغ هيه" في كوريا الشمالية، باتجاه الشمال الشرقي، في الساعة الثامنة و10 دقائق من صباح اليوم.