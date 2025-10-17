وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

سيزور وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" كوريا الجنوبية الأسبوع القادم في إطار جولة في عدة دول آسيوية.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أن "روبيو" سيزور كلا من: كوالالمبور في ماليزيا وطوكيو في اليابان و"كيونغ جو" في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من الأحد إلى الخميس.وأضافت الوزارة أن جولة "روبيو" تستهدف تعزيز السلام والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه سيحضر قمة آسيان والاجتماعات ذات الصلة، بالإضافة إلى أسبوع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.ومن المرجح أيضا أن يرافق الرئيسَ الأمريكي "دونالد ترامب" في جولته الإقليمية.وسوف تكون هذه أول زيارة لـ"روبيو" إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في يناير.ومن المتوقع أن يلتقي "روبيو" خلال زيارته بوزير الخارجية الكوري "تشو هيون" ومستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك".