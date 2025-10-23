سيول وواشنطن تركزان على هيكل تعهد الاستثمار وليس على مبادلة العملات

Photo : Yonhap / Finance Ministry

قال وزير المالية الكوري "كو يون تشول" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تركزان على هيكل تعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وليس على مبادلة العملات.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" مساء أمس الأربعاء، حيث أوضح "كو" أن كوريا الجنوبية تعطي أولوية في المفاوضات الجارية لإنشاء حزمة استثمارات متوازنة تجمع بين الاستثمارات المباشرة والقروض والضمانات.وأكد أن إجراء مبادلة للعملات سيعتمد على الهيكل النهائي لخطة الاستثمار.وقال أيضا إن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" والحكومة الأمريكية تدرك تماما المخاطر والتأثيرات المحتملة على سوق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية إذا تم دفع مبلغ الاستثمار البالغ 350 مليار دولار مقدما.وفيما يتعلق بضعف الوون الكوري مؤخرا مقابل الدولار الأمريكي، قال "كو" إن ذلك يعكس حالة عدم اليقين الناجمة عن المفاوضات الطويلة بشأن الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنه بمجرد حل هذه القضايا، من المتوقع أن تهدأ حالة عدم اليقين.