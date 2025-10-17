ترامب يلغي لقاءه مع بوتين ويؤكد الالتقاء مع شي جين بينغ

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلغاء لقائه مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، والذي كان مقررا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.وصرّح ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، "مارك روته"، في البيت الأبيض، بأنه ألغى الاجتماع مع بوتين، موضحا أنه يعتقد أن الوقت الآن ليس مناسبا، مشيرا إلى أنهما سيجتمعان في المستقبل.وحول أسباب قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا، قال الرئيس الأمريكي إنه يتوجب الآن فرض تلك العقوبات التي تأجلت لوقت طويل.وأضاف ترامب أنه من المقرر أن يعقد اجتماعا طويلا جدا مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية في نهاية هذا الشهر.ويختلف هذا التصريح عن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسانت" في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس نيوز" في نفس اليوم، عندما قال إن الرئيسين سيجريان محادثات قصيرة في كوريا.كما أعرب ترامب عن تطلعه للاجتماع مع شي، وقال إنهما سيتمكنان من حل العديد من المشاكل معا.