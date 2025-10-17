مستشار الأمن القومي الكوري يزور اليابان بمناسبة انطلاق حكومة جديدة هناك

Photo : YONHAP News

قام مستشار الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي "وي سونغ لاك" بزيارة إلى اليابان حيث التقى بعدد من الشخصيات الرئيسية في الأوساط السياسية والحكومية هناك بعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء "ساناي تاكيتشي".وأعلن مكتب الأمن القومي الكوري أمس أن "وي" زار اليابان أمس وأول من أمس، لإجراء مباحثات فور تشكيل حكومة "تاكيتشي" الجديدة، ومواصلة زخم تطوير العلاقات بين البلدين.وأوضح مكتب الأمن القومي أن "وي" تبادل الآراء مع شخصيات رئيسية في الأوساط السياسية والحكومية اليابانية، بمن فيهم نظيره الياباني "كييتشي إيتشيكاوا"، حيث تم التأكيد على أهمية التطوير المستقر للعلاقات بين البلدين بعد انطلاق الحكومة الجديدة.وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون عبر مختلف القنوات، ليس فقط بين حكومتي البلدين، ولكن أيضا على مستوى البرلمان والقطاع الخاص، دعما لهذا التوجه.