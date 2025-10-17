الرئيس الكوري يقول إن المفاوضات التجارية مع أمريكا ستتوصل لاتفاق منطقي

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجمركية مع الولايات المتحدة سيتطلب بعض الوقت، وأعرب في الوقت نفسه عن ثقته في منطقية الجانب الأمريكي، وبالتالي سيتوصل الجانبان في النهاية إلى نتائج يمكن للجميع قبولُها، نظرا لأنهما بلدان حليفان يتشاركان الفطرة السليمة والمنطق القويم.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وبثتها اليوم، حيث كشف الرئيس الكوري عن موقفه بشأن القضايا التجارية بما في ذلك المفاوضات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه فريق التفاوض الحكومي الكوري الجنوبي بزيارة مجددا إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات نهائية بشأن قضية الرسوم الجمركية.وحول التوقعات بإمكانية عقد لقاء مفاجئ بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على هامش قمة آبيك في مدينة كيونغ جو، أعرب الرئيس لي عن اعتقاده بأنه سيكون أمرا جيدا للغاية إذا تمكن الجانبان من عقد مثل ذلك الاجتماع حتى لو كان بشكل مفاجئ.