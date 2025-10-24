توقعات باستمرار هطول الأمطار على الساحل الشرقي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، وأن تكون تلك الأمطار غزيرة على منطقة "يونغ دونغ" في مقاطعة "كانغ وان".ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 100 ملليمتر في شمال "يونغ دونغ"، وما بين 20 و80 ملليمترا في وسطها وجنوبها، وما بين 5 و20 ملليمترا في أجزاء من ساحل "كيونغ بوك" والجبال الشمالية الشرقية.وفي المناطق الأخرى، ستظل السماء صافية في الغالب قبل أن تزداد الغيوم في وقت لاحق من اليوم، ولكن من المتوقع أن يكون هناك ضباب كثيف في الصباح في المناطق الداخلية من منطقة "تشونغ تشُنغ" وجنوب البلاد.وسوف تتراوح درجات الحرارة في الصباح بين 8 و15 درجة مئوية، مع انخفاض درجة الحرارة في سيول إلى 11 درجة، وستبقى درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 13 و24 درجة، مثلما كانت يوم أمس الخميس.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الجو سيظل أكثر دفئا من المعتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تتحرك جبهة باردة في أوائل الأسبوع القادم، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.وسوف تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين مترين و4 أمتار في البحر الشرقي والمياه الجنوبية بالقرب من جزيرة "جيجو" والمناطق البحرية الجنوبية الشرقية، مع استمرار ارتفاع الأمواج على طول الساحل الشرقي.