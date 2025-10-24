الشرطة الكمبودية تعتقل 57 كوريا آخر في حملة جديدة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت

Photo : YONHAP News

اعتقلت السلطات الكمبودية 57 كوريا جنوبيا و29 صينيا في مداهمة أخرى استهدفت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في ضواحي العاصمة بنوم بن، حسبما أفاد مسؤولون أمس الخميس.وقالت اللجنة الكمبودية لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إن الشرطة صادرت 126 جهاز كمبيوتر و30 هاتفا محمولا خلال العملية التي وصفتها بأنها جزء من جهود أوسع نطاقا لتفكيك شبكات الاحتيال العابرة للدول.وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام قليلة من ترحيل 64 كوريا جنوبيا كانوا قد اعتقلوا في مداهمات سابقة، على متن رحلة طيران مستأجرة بعد تنسيق مشترك بين سيول وبنوم بن.ويُتهم المعتقلون بالعمل في مجمعات إجرامية، حيث يُجبر الضحايا على القيام بعمليات احتيال صوتية وعلاقات عاطفية في ظل ظروف استغلالية.وتأتي هذه الحملة في أعقاب وفاة طالب كوري جنوبي يُزعم أنه تعرض للتعذيب في أحد هذه المجمعات، مما دفع سيول إلى إرسال فريق استجابة مشترك بقيادة نائبة وزير الخارجية "كيم جين آه" للتنسيق مع السلطات الكمبودية.واتفقت الحكومتان منذ ذلك الحين على تشكيل فريق عمل ثنائي لمكافحة حالات الاحتيال عبر الإنترنت والاختطاف والحبس القسري المرتبطة بشبكات الاحتيال.