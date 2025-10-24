الكوريتان جنود كوريون شماليون مسلحون طاردوا الجندي المنشق عبر الحدود

عبر جنديان كوريان شماليان مسلحان الحدود بين الكوريتين لفترة وجيزة الأسبوع الماضي فيما بدا أنه مطاردة لمنشق كوري شمالي.

ووفقا لمصادر عسكرية في سيول اليوم الجمعة، عبر الجنديان المسلحان ببنادق خط الحدود العسكري وتقدما إلى مسافة حوالي 200 متر من حارس كوري جنوبي في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأحد الماضي، بعد ساعات من عبور جندي كوري شمالي للحدود العسكرية في الجبهة الوسطى وإعرابه عن نيته الانشقاق.

وأصدرت القوات الكورية الجنوبية تحذيرات عبر بث صوتي، كما أطلقت طلقات تحذيرية على الجنديين الكوريين الشماليين، اللذين يعتقد أنهما فريق مطاردة أرسل لاعتقال المنشق، مما دفعهما إلى التراجع عبر الحدود.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه لم تكن هناك تحركات غير عادية من قبل القوات الكورية الشمالية فيما يتعلق بانشقاق الجندي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الجندي الكوري الشمالي فر في حوالي الساعة 7 من صباح ذلك اليوم، بينما عبر الجنديان الكوريان الشماليان المسلحان خط الحدود الفاصل في الظهر.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه نظرا للفارق الزمني الذي يبلغ حوالي 5 ساعات، لم يكن من الواضح ما إذا كانا جزءا من فريق مطاردة، وبناء على تقييمها الخاص، قررت عدم نشر المعلومات في ذلك الوقت.



