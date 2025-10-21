وزير الخزانة الأمريكي يزور كوريا الجنوبية لحضور منتدى آبيك

Photo : YONHAP News

سيزور وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" كوريا الجنوبية برفقة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي سيزور كوريا الأسبوع القادم لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أمس الخميس بأن "بيسنت" سيقوم بجولة تشمل أيضا كلا من: ماليزيا واليابان، برفقة الرئيس "ترامب"، قبل زيارتهما لكوريا الجنوبية.وأعلن البيت الأبيض أن "ترامب" سيزور كوريا الجنوبية يومي التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر، وسوف يعقد قمة مع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".كما سيعقد "ترامب" قمة أخرى مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في اليوم التالي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير "بيسنت" سيحضر منتدى "آبيك" في أثناء إقامته في كوريا.ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أول من أمس الأربعاء أن وزير الخارجية "ماركو روبيو" سيزور كلا من ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية برفقة الرئيس "ترامب" في جولته الآسيوية.