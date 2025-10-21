كوريا تراجع بعناية تأثير مفاوضات الرسوم الجمركية على السوق المالية المحلية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إن حكومته تراجع بعناية التأثيرات المحتملة لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة على السوق المالية المحلية، وأنها تسعى إلى إيجاد سبل لتعظيم الفوائد المتبادلة في إطار المفاوضات الجارية.وأدلى الرئيس "لي" بهذه التصريحات في مقابلة مكتوبة مع صحيفة "ذا ستريتس تايمز" في سنغافوره، تم نشرها اليوم الجمعة.وقالت الصحيفة إن الرئيس "لي" يبذل جهودا لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة قبل لقائه بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مدينة كيونغ جو يوم الأربعاء القادم، موضحة أنه يتوخى الحذر من فرض مواعيد نهائية مصطنعة على المفاوضات.وفيما يخص العلاقات مع الصين في ظل التوتر القائم بينها وبين الولايات المتحدة، قال الرئيس "لي" إن كوريا الجنوبية يتوجب عليها أن تتصرف وفقا لمصالحها الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المنافسة والتعاون معا.كما دعا "لي" إلى التحلي بضبط النفس بشأن الاحتجاجات المناهضة للصين التي شهدتها كوريا الجنوبية مؤخرا، مؤكدا أن مثل هذه التحركات لا تؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة بين سيول وبكين.