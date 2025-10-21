السفير الكوري الجديد لدى بكين يلتقي بنائب وزير الخارجية الصيني

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن نائب وزير الخارجية "سون وي دونغ" التقى بالسفير الكوري الجديد لدى بكين "روه جيه هون" أمس الخميس، حيث بحث معه العلاقات بين البلدين.وكان السفير الكوري "روه" قد وصل إإلى بكين يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري لبدء مهام عمله، وفي اليوم التالي، قدّم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الصينية.وأجرى السفير لقاء مع رئيس جمعية الصداقة الشعبية الصينية الخارجية "يانغ وان مينغ" حيث تبادل معه الآراء حول العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين وسبل زيادة التبادلات بين أقاليم البلدين المحلية، بالإضافة إلى التبادل الثقافي بين شباب البلدين.وسوف يحضر السفير "روه" القمة الكورية الصينية التي ستعقد يوم الأول من شهر نوفمبر القادم على هامش قمة "آبيك" في مدينة كيونغ جو الكورية.