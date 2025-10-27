وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا قبل زيارة ترامب لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" ستزور روسيا وبيلاروسيا بدعوة من وزارتي خارجيتيهما.جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، دون تحديد تفاصيل حول موعد وبرنامج الرحلة.وتأتي زيارة تشيه إلى روسيا بعد حوالي عام من زيارتها السابقة لموسكو في نوفمبر من العام الماضي، والتي أجرت خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، كما التقت حينذاك أيضا بالرئيس "فلاديمير بوتين".ومن المتوقع أن تلتقي تشيه بلافروف مجددا خلال الزيارة القادمة، حيث تناقش معه إمكانية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا.وتأتي زيارتها قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة لكوريا الجنوبية يومي الأربعاء والخميس. ورغم أن ترامب أعرب يوم الجمعة عن استعداده للقاء كيم، إلا أن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يبدو مستبعدا هذه المرة، إذ ستكون تشيه، إحدى أهم مساعدي كيم، في الخارج خلال زيارة ترامب.