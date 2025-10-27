استعادة 514 نظاما حكوميا إلكترونيا منذ حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

بعد شهر من اندلاع حريق في مركز البيانات الحكومي الكوري، والذي أدى إلى تعطيل 709 من أنظمة الإدارة الإلكترونية، تمت استعادة 514 خدمة حكومية منها.ووفقا لمركز تدابير السلامة ومكافحة الكوارث، بلغ إجمالي عدد الخدمات التي تمت استعادتها حتى الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد 72.5%.ومن بين الأنظمة التي تمت استعادتها حديثا: المكتبة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة والموارد، والموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمالي.وتبلغ نسبة تقدم جهود استعادة الأنظمة الحكومية ذات الأولوية القصوى، المصنفة بالدرجة الأولى، 85%، حيث عاد 34 نظاما من أصل 40 نظاما إلى العمل، بينما بلغت نسبة استعادة 68 نظاما من الدرجة الثانية 76.5%.وقد اندلع الحريق في هيئة موارد المعلومات الوطنية ليلة 26 سبتمبر، بعد أن حاول أحد العمال استبدال بطارية ليثيوم.