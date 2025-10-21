مستشار الأمن القومي الكوري يؤكد اقتراب اختتام المحادثات الأمنية مع واشنطن

Photo : YONHAP News

صرح مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "وي سونغ لاك" بأن المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة قد انتهت إلى حد كبير، وأن معظم الوثائق قد استُكملت، لكن محادثات الرسوم الجمركية لا تزال جارية.وأدلى "وي" بهذه المعلومات أمس الأحد في برنامج على قناة كي بي إس، قائلا إنه في حين اتفقت الدولتان عموما على صياغة مشتركة في المحادثات الأمنية، إلا أن هذا لم ينطبق بعد على مناقشات الرسوم الجمركية.وفيما يتعلق بمراجعة اتفاقية التعاون النووي الثنائية، وهي أحد البنود الرئيسية في المحادثات الأمنية، قال "وي" إن المناقشات تتجه نحو منح سيول سلطات أكبر في مجالات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي.وأعرب مستشار الأمن القومي الكوري عن تفاؤله بشأن المحادثات بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه القضية قد تمت مناقشتها بالفعل بين سيول وواشنطن، وأن المناقشات بين البلدين متقدمة أكثر من تلك بين الولايات المتحدة واليابان.وفيما يتعلق بمفاوضات التعريفات الجمركية، قال "وي" إن الرئيس "لي جيه ميونغ" أصدر أوامر حازمة بالتفاوض بجدية مع التركيز على المصلحة الوطنية وما هو معقول من منظور اقتصادي.