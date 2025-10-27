وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبدأ جولة تشمل روسيا وبيلاروسيا

Photo : YONHAP News

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين بأن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشيه سون هي" غادرت البلاد في جولة خارجية تشمل كلا من روسيا وبيلاروسيا، بدعوة من وزارتيْ خارجية البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن تشيه غادرت مطار بيونغ يانغ الدولي أمس الأحد على متن طائرة خاصة.ولم تحدد الوكالة تفاصيل برنامج رحلتها، لكن وزارة الخارجية الروسية أكدت أن تشيه ستزور البلاد في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء. وأوضحت السفارة الروسية في بيونغ يانغ عبر قناتها على تيليغرام أنه من المقرر أن تُجري تشيه محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتناول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية. وتأتي هذه الزيارة بعد مرور عام تقريبا على زيارتها الأخيرة إلى موسكو في نوفمبر 2024، عندما التقت بكل من لافروف والرئيس فلاديمير بوتين.ومن المتوقع أيضا أن تناقش تشيه زيارة محتملة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا.وتأتي هذه الزيارة قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى كوريا الجنوبية يومي الأربعاء والخميس.