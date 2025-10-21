الرئيس لي يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، الذي يزور ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند.وقال الرئيس "لي" اليوم الاثنين عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يرحب بالاتفاق بين كمبوديا وتايلاند، والذي تم إعلانه تحت قيادة كل من رئيس الوزراء الكمبودي "هون مانيت" ورئيس الوزراء التايلاندي "أنوتين تشارن فيراكول" أمس الأحد على هامش قمة آسيان في ماليزيا.وأعرب لي عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز السلام والاستقرار، ليس فقط في كمبوديا وماليزيا، بل وأيضا في دول منطقة جنوب شرق آسيا.كما أعرب عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم"، لما قدماه من التزام بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.