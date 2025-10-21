الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

كيونغ جو تستضيف عشاء يجمع بين وزير التجارة الأمريكي ورؤساء الشركات الكورية

Write: 2025-10-27 13:53:52Update: 2025-10-27 14:19:49

Photo : YONHAP News

من المتوقع إقامة مأدبة عشاء تجمع بين وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" ورؤساء الشركات الكورية الكبرى في مدينة كيونغ جو الكورية، حيث تقام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".
وتبين أن الوزير الأمريكي "لوتنيك" هو الذي اقترح مؤخرا، من خلال السفارة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية، إقامة مأدبة العشاء مع رؤساء الشركات الكورية الكبرى في مدينة كيونغ جو، يوم الأربعاء القادم.
ومن المرجح أن يحضر العشاء رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، ورئيس مجموعة شركات "إس كيه"، ورئيس مجموعة شركات "هيون ديه موتور"، ورئيس مجموهة شركات "إل جي"، ونائب رئيس مجموعة شركات "هان هوا"، ورئيس شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة.
وتثير إمكانية حضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا العشاء اهتمام المراقبين، كما أنه من المحتمل أن يقوم "ترامب"، الذي شدد على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية في صناعة بناء السفن، بزيارة لأحد أحواض بناء السفن في أثناء إقامته في كوريا الجنوبية.
