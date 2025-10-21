ترامب يعرب عن استعداده للالتقاء مع كيم إذا وافق الزعيم الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في ظلّ انتشار شائعات حول قمة محتملة خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى كوريا الجنوبية.وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية وهي في طريقها من كوالالمبور إلى طوكيو أمس الاثنين، صرّح ترامب للصحفيين بأنه "يرغب" في عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إذا رغب كيم في ذلك أيضا، وفقا لوكالة فرانس برس ووكالة كيودو للأنباء.ويقوم ترامب حاليا بجولة آسيوية تشمل ماليزيا واليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، التي من المقرر أن يزورها يومي الأربعاء والخميس، قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ آبيك في كيونغ جو.وقد أعرب الرئيس الأمريكي مرارا عن رغبته في لقاء آخر مع كيم، وكان آخرها احتمال عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح خلال زيارته المرتقبة. وعندما سُئل سابقا عن هذا السيناريو، قال ترامب إنه سيلتقي بكيم إذا اتصل به الزعيم الكوري الشمالي. واستذكر ترامب القمة الأخيرة بين الطرفين عام 2019، عندما أعلن عن وصوله إلى كوريا الجنوبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقد وصف ترامب كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعا ما"، مشيرا إلى استمرار استعداده للتفاعل مع بيونغ يانغ رغم تعثر محادثات نزع السلاح النووي.