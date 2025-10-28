تحذير من موجة برد في كوريا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة الصباحية

Photo : YONHAP News

سيستمر الهواء البارد القادم من الشمال في التقدم جنوبا، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية مقارنة بمتوسط درجات الحرارة الموسمية، بينما تزيد الرياح القوية من الإحساس ببرودة الطقس.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الاثنين، صدرت تحذيرات من موجة برد في أجزاء من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، مع توقع تشكل صقيع وطبقة رقيقة من الجليد في بعض المناطق الداخلية خلال الليل. وسوف تنخفض درجات الحرارة صباح اليوم الثلاثاء عن أقل مستوياتها المسجلة أمس الاثنين، لتتراوح بين أربع وثماني درجات مئوية تحت الصفر على مستوى البلاد، بما في ذلك درجتان في سيول ودرجتان تحت الصفر في تشون تشُن، أي أقل بحوالي درجة إلى سبع درجات مقارنة بأمس الاثنين.وسوف تبقى درجات الحرارة العظمى معتدلة بعد الظهر، حيث تصل إلى 12 درجة في سيول و15 درجة في ديغو، بينما ستتراوح بين 11 و18 درجة في معظم المناطق، وهو نفس مستوى أمس الاثنين.وسوف يصل ارتفاع الأمواج إلى مترين إلى أربعة أمتار في المياه الساحلية الجنوبية والشرقية، مما سيؤدي إلى اضطراب البحر.ومن المتوقع أن تهدأ موجة البرد القصيرة تدريجيا بحلول نهاية الأسبوع.