استئناف تشغيل حافلات نهر هان يوم السبت

Photo : YONHAP News

سيتم استئناف تشغيل حافلات نهر هان، للنقل النهري في العاصمة الكورية سيول، يوم السبت القادم.وأعلنت حكومة مدينة سيول عن هذه الخطة أمس الاثنين بعد تشغيل خدمة الحافلات النهرية بدون ركاب اعتبارا من 29 سبتمبر، وذلك لضمان السلامة وتحسين الجودة.واعتبارا من يوم السبت، ستشغل حكومة المدينة حافلة "هان كانغ" من الساعة التاسعة صباحا، أي قبل ساعتين من موعدها السابق في أوائل سبتمبر.وسوف تسير العبّارة 16 رحلة يوميا بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة و37 دقيقة مساء، لتربط سبعة أرصفة، من "ما غوك" في غرب سيول إلى "جام شيل" في الشرق، وتغطي مسافة 28.9 كيلومتر.ولمنع إلغاء الخدمات، ستخصص المدينة حافلة نهرية احتياطية بشكل دائم.وابتداء من شهر مارس من العام القادم، ستشغل المدينةُ العبّارةَ 32 رحلة يوميا بين الساعة السابعة صباحا والعاشرة والنصف مساء، وذلك لتسهيل وصول الركاب.