كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان اجتماعا أمنيا الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

سيناقش وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القضايا الدفاعية العالقة خلال محادثاتهما الأمنية السنوية الأسبوع القادم.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، سيعقد الوزير "آن غيو باك" ووزير الحرب الأمريكي "بيت هيغسيث" الاجتماع الاستشاري الأمني السابع والخمسين في سيول يوم 4 نوفمبر.وسوف يكون هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تولي حكومة "لي ميونغ باك" السلطة والإدارة الثانية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأوضحت الوزارة أن المسؤوليْن سيناقشان سبل تعزيز التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي ليكون مستقبليا ومتبادلا، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة البيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات.وسوف تشمل المناقشات التعاون في السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، والجاهزية الدفاعية، والردع الموسع، وبناء السفن الحربية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالدفاع.وعلى وجه الخصوص، قد يُطرح موضوع تحديث التحالف، الذي تجري مناقشته حاليا بين المسؤولين عن الشؤون الدبلوماسية في البلدين.