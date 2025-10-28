الرئيس لي يعود إلى سيول بعد مشاركته في قمة آسيان

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس لي جيه ميونغ إلى كوريا من زيارة استغرقت يومين إلى ماليزيا، بعد حضوره اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقلّ الرئيس والسيدة الأولى كيم هي كيونغ في قاعدة سيول الجوية في صونغ نام مساء أمس الاثنين قادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور.وخلال الرحلة، حضر الرئيس لي قمة كوريا الجنوبية وآسيان، حيث قدّم خطة عمل تهدف إلى تعزيز المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين سيول والتكتل الإقليمي. كما حضر الرئيس اجتماعا لمجموعة آسيان زائد ثلاثة، ضمّ كوريا الجنوبية والصين واليابان، حيث أكّد على ضرورة توسيع التعاون بين آسيان والدول الثلاث.وعلى هامش القمة، أجرى لي محادثات قمة مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، اتفقا فيها على تشكيل فريق عمل مشترك يُركّز على عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين. كما عقد قمة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبل العودة إلى كوريا.