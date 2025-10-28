بوتين يقول إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور وفقا لخطة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية "تتطور وفقا لخطة".ونشر المكتب الرئاسي الروسي، كرملين، أمس الاثنين مقطع فيديو يظهر فيه بوتين وهو يصافح تشيه، معربا عن سعادته بلقائها، ويطلب منها نقل تحياته الحارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وفي معرض استذكاره لقائه مع كيم في بكين يوم 3 سبتمبر، قال بوتين إنهما أجريا نقاشا معمقا حول آفاق العلاقات الثنائية، وأضاف أن "كل شيء يسير وفق خطة".كما استقبل بوتين سفير كوريا الشمالية لدى روسيا "سين هونغ تشول"، الذي رافق تشيه، قبل أن يقود الوفد الكوري الشمالي إلى طاولة المفاوضات.وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومستشار بوتين للسياسات الخارجية يوري أوشاكوف.ولم يكشف الكرملين عن تفاصيل الاجتماع، ولكن من المحتمل أن يكون الجانبان قد ناقشا العلاقات التي تشمل كوريا الشمالية والولايات المتحدة وروسيا.