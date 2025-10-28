1.2% نموا للاقتصاد الكوري في الربع الثالث من العام

Photo : YONHAP News

شهد اقتصاد كوريا الجنوبية نموا تجاوز 1% في الربع الثالث من هذا العام، مدفوعا بقوة الصادرات وانتعاش الاستهلاك والاستثمار.وأظهرت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السنوي الأسبق.ويمثل هذا الرقم أكبر نمو ربع سنوي في 18 شهرا، أي منذ الربع الأول من العام الماضي، عندما سجل الاقتصاد الكوري أيضا زيادة بنسبة 1.2%، كما يتجاوز هذا النمو توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 1.1%.وقد دُعم نمو الربع الثالث بارتفاع الاستهلاك الخاص والصادرات، حيث ارتفع كلاهما بنسبة 1.3%.كما ارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها.